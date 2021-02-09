Москвич застрелил из окна лосиху в Тверской области

Пресс-служба МВД России по Тверской области сообщила о необычном случае незаконной охоты в Зубцовском районе.

По информации полицейских, житель Москвы, находясь в недостроенном дачном доме неподалеку от охотничьего хозяйства, увидел лосиху, схватил карабин и выстрелил в нее из окна.

Раненое животное убежало, но вскоре скончалось от полученных ран. Вскоре местный егерь обратил внимание на подозрительного человека, таскающего из леса пакеты, набитые мясом, и вызвал полицию.

Полицейские задержали 58-летнего столичного жителя, который не стал отпираться и рассказал о своей охоте, на которую разрешения у него не было.

Ущерб от убийства лосихи, по информации полицейских составил 80 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ "Незаконная охота".