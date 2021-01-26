Екатерина Вилкова ловит маньяка в новом сезоне детектива "Холодные берега"

15 января начались съемки продолжения сериала "Холодные берега". Поклонники детективного жанра давно ждали новый сезон, который носит название "Холодные берега. Возвращение". Первые восемь серий триллера вышли в эфир в октябре 2019 года. Великолепный актерский состав, неожиданные сюжетные повороты и расследование загадочных убийств – все это захватило с первых минут просмотра. И до самого финала зритель не знал, кто тот преступник, который в течение нескольких лет держал в страхе небольшой город Озерск.

Главную роль – следователя Алину Новинскую – сыграет, как и ранее, актриса Екатерина Вилкова. Ее партнерами по проекту станут Кирилл Сафонов, Петр Рыков, Александр Яцко, Дарья Повереннова, Артем Мельничук. Режиссером выступит Сергей Комаров.

В новом сезоне героине Екатерины Волковой Алине Новинской предстоит встреча с преступником, который жестоко расправляется с близкими людьми Алины. Шаг за шагом подбираясь к маньяку, Алине открывается страшная правда об убийце…