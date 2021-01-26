Жителя Самары, сжегшего пенсионера, посадили на 18 лет

За убийство, совершённое в августе 2019 года, жителя Самары признали виновным, сообщает ГТРК "Самара".

Напомним, что подсудимый в сквере Высоцкого облил бензином 71-летнего пенсионера, сидевшего на лавочке. Злоумышленник поджёг жертву, от полученных ожогов пенсионер скончался в больнице через несколько дней.

Правохранительные органы быстро установили личность преступника. Им оказался житель Самары Виктор Исаев. Следствие и суд установили, что в момент совершения преступления, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Самарец был признан признан виновным в особо жестоком убийстве. Мерой пресечения для мужчины суд избрал нахождение в колонии особого режима сроком 18 лет, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.