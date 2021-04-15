Сжег заживо: сибиряка приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство

39-летний житель Барнаула признан виновным в совершении убийства с особой тяжестью. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Летом 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым 56-летним мужчиной на одном из рынков Барнаула. После ссоры мужчина облил потрепевшего бензином и поджег его. Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако полученные ожоги были несовместимы с жизнью, спустя несколько дней он умер.

Суд приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.