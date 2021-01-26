Алехандро Гомес переходит в "Севилью"

"Севилья" в ближайшее время подпишет контракт с Алехандро Гомесом. 32-летний полузащитник уже покинул итальянскую "Аталанту".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в ближайшее время Алехандро Гомес должен прибыть в расположение "Севильи". Аргентинец пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт. Подробности сделки пока неизвестны.

Алехандро Гомес на протяжении нескольких сезонов был лидером "Аталанты". Однако аргентинцу пришлось покинуть команду из-за конфликта с главным тренером бергамасков Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле больше месяца – с 16 декабря.