"Аталанта" разгромила "Милан" на "Сан-Сиро"

Лидер Серии А "Милан" потерпел второе поражение в чемпионате Италии. В 19-м туре миланцы проиграли у себя дома "Аталанте" с результатом 3:0.

"Милан" вышел на "Сан-Сиро" в роли лидера. Но за весь первый тайм хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот бергамасков. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Кристиан Ромеро. Во втором тайме Йосип Иличич и Дуван Сапата провели еще по голу, чем обеспечили гостях победу с результатом 3:0.

Новичок "Милана" Марио Манджукич вышел на поле на 70-й минуте. Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук провел всю встречу на скамейке запасных.

У "Милана" осталось 43 очка. Он продолжает занимать первое место, опережая на два очка "Интер". "Аталанта" набрала 36 очков и занимает четвертое место.