"Аталанта" прервала 14-матчевую серию без поражений, уступив "Лацио"

В рамках 20-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома проиграла "Лацио" – 1:3. Подопечные Джан Пьеро Гасперини прервали беспроигрышную серию из 14 матчей во всех турнирах – девять побед, пять ничьих.

У победителей встречи голами отметились Адам Марушич (3-я минута), Хоакин Корреа (51) и Ведат Мурики (82), а в составе хозяев поля единственный мяч на 79-й минуте забил Марио Пашалич (79).

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле с первых минут, результативными действиями не отличился и был заменен на 54-й минуте.

"Лацио" одержал пятую победу кряду в Серии "А" и с 37 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, обойдя "Аталанту", в активе которой на один балл меньше. Лидирует в чемпионате Италии "Милан" – 46 очков.