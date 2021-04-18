"Аталанта" без Миранчука обыграла "Ювентус" в чемпионате Италии

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на поле домашнего стадиона "Атлети Адзурри" обыграла "Ювентус" с минимальным счетом – 1:0. Для бергамасков эта победа стала пятой кряду.

У победителей встречи единственный мяч на 87-й минуте забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, которому ассистировал словенец Йосип Иличич.

Российский хавбек бергамасков Алексей Миранчук всю игру провел на скамейке запасных. Отметим, что в форвард "Старой синьоры" Криштану Роналду пропустил игру из-за травмы.

В параллельной встрече "Болонья" дома разгромила "Специю" (4:1), а "Лацио" переиграл "Беневенто" (5:3).

"Аталанта" с 64 очками поднялась на третье место в турнирной таблице, обойдя "Ювентус", у которого на два балла меньше. Лидирует в чемпионате Италии "Интер", у которого 74 очка и игра с "Наполи" в запасе. На второй строчке расположился "Милан" – 66 очков.