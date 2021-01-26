В Омске теперь есть профессиональная команда борцов

В Омске появилась своя профессиональная команда по смешанным единоборствам. Её организовал чемпион ММА Александр Шлеменко на базе местной школы "Шторм". Этот проект был создан в 2015 году благодаря программе социальных инвестиций "Газпром нефти". Сейчас в школе занимаются около двух тысяч детей и многие хотят связать будущее со спортом. Сделать это можно, войдя в команду "Шторма".

Три цвета – черный, оранжевый и белый. Следы от когтей. И медведь – мощный и злой. Стиль экипировки.

Новую профессиональную команду спортсменов смешанных единоборств представляет "Шторм". Такое прозвище за бескомпромиссную манеру ведения боя получил Александр Шлеменко.

Спортсмен с мировым именем. Его не раз называли одним из самых сильных бойцов. Участвовал в турнирах американской организации Bellator: одержал двенадцать побед, трижды защитил чемпионский пояс.

Свой родной город – Омск – активно развивает. Именно здесь Александр Шлеменко открыл первую школу единоборств.

Обучение по авторской методике. Тренировать начинал в небольшом зале, позже появился современный спортивный центр. А сейчас созданы все условия для развития воспитанников "Шторма" в профессиональном спорте.

"Газпром" нас поддерживает, он в первую очередь помогает оснащать тот зал, в котором занимается и дает нам расти, расти ребятам из нашего региона", – рассказал Шлеменко.

За 6 лет выпускниками школы "Шторм" стали сотни спортсменов. Проект имеет 4 филиала в Красноярске, Ачинске, Кургане, Новосибирске.

Тренировки для детей – бесплатные. Построена система подготовки бойцов, вершина которой – профессиональная команда. Теперь ребят будут не только обучать единоборствам, самым талантливым помогут построить карьеру и выступать на профессиональных турнирах.

Поддержат и финансово в организации соревнований и сборов. Создана команда при поддержке "Газпром нефти" и бренда G-Energy.

"Нас объединяет с Александром не только этот проект, но и жизненная философия, долговременность нашего сотрудничества, поэтому мы с гордостью делаем этот последний шаг в создании этой системы, этой пирамиды", – пояснил Александр Дыбаль, член правления компании "Газпром нефть".

Пока в состав команды вошли 17 человек – начинающие бойцы и уже известные. Попасть в нее может каждый желающий, главное – талант.