Экс-чемпион UFC Ян: ММА в России развивается высокими темпами

В Березняках завершился молодежный чемпионат России по ММА, возраст участников которого был ограничен границами 18-20 лет. Обладатели золотых медалей в десяти весовых категориях будут защищать флаг страны на первенстве мира в Казахстане.

Экс-чемпион ведущего американского промоушена UFC и первый номер рейтинга этой организации Петр Ян, который был почетным гостем состязаний в Пермском крае, очень высоко оценил перспективы российской молодежи в ММА.

"Сегодня были хорошие поединки, – сказал Ян. – Очень зрелищно, показательно, виден уровень спортсменов и то, как они прогрессируют год от года. Помню свои старты в 2013 году на таких турнирах. Очень выросло мастерство ребят с приходом такой глобализации смешанных боевых единоборств в России".

Ян выразил признательность Союзу ММА России и организаторам турнира за проделанную работу, когда зрители возвращаются на трибуны: "В связи с пандемией то, что во всем мире возобновляются турниры, возобновляется присутствие зрителей – очень интересно и приятно. Я сам выступаю постоянно, без зрителей не та атмосфера".

Чемпионами России по итогам турнира стали: вес до 52,2 кг – Алиджон Салохитдинов (СФО); до 56,7 кг – Ахмад Амаев (СКФО); до 61,2 кг – Асеф Чапуров (ЮФО); до 65,8 кг – Джамалутдин Гусейнов (ПФО); до 70,3 кг – Максим Фукс (СФО); до 77,1 кг – Владислав Сукаленко (ЮФО); до 83,9 – Мухамед-Афанди Асипов (СКФО); до 93 кг – Гаджимагомед Асадулаев (ЮФО); до 120 кг – Гамзат Сиражудинов (УРФО); свыше 120 кг – Дмитрий Бабаев (ЮФО).