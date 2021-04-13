ММА. Юниоры в Березняках определят состав сборной страны

Пермские Березники принимают первенство России по смешанным боевым единоборствам (ММА) среди юниоров в возрастной категории 18-20 лет. По итогам соревнований Союзом ММА будет сформирована сборная для участие в чемпионатах мира и Европы.

Предварительная часть соревнований пройдет 16 апреля, финалы состоятся 18 апреля. Победители турнира и часть призеров будут включены в состав национальной команды для участия в чемпионатах мира и Европы нынешнего сезона.

Главная установка перед молодежной сборной в этом году – победить на первенстве Европы и мира 2021 года. В нынешнем сезоне у молодых россиян достаточно сильные конкуренты, например, команды Ирландии, Украины, Бахрейна и еще некоторых стран Европы.

"Особенность этой возрастной категории в том, что юниоры уже работают практически по правилам взрослых. Эти правила, соответственно, требуют больше внимания к работе над защитой. Мы работаем по схеме подготовке, которая не дает сбоев на протяжении 8 лет", – отметил главный тренер сборных команд Союза ММА России Геннадий Капшай.