Россия примет чемпионат Европы по смешанным единоборствам

Чемпионат Европы по смешанным единоборствам в 2021 году пройдет в одном из городов России. На право принять турнир лучших бойцов ММА Старого Света претендуют три российских города – Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Турнир ММА такого уровня пройдет в нашей стране впервые. Соревнования будут организованы под эгидой объединенной федерации IMMAF/WMMAA, сообщил Вестям.Ru президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

"На недавней встрече министр спорта Олег Матыцин назвал очень важным и правильным, что в это сложное для всех российских спортсменов время Союз ММА России сумел привлечь международное мероприятие столь высокого масштаба в Россию", – отметил Габдуллин.

Главными претендентами на проведение европейского первенства в 2021 году являются Санкт-Петербург, Казань и Сочи. "Каждый из городов готов сделать все, чтобы чемпионат и первенство континента прошли на самом высоком уровне", – сказал президент Союза ММА.