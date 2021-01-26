Помогать, пока это нужно: о чем говорили на форуме "Единой России"

Руководство "Единой России" выступило с инициативой продлить на этот год сбор пожертвований для поддержки пострадавших от пандемии. Предложение прозвучало уже в ходе онлайн-форума, где, помимо прочего, подвели итоги той помощи, которая сейчас оказывается людям. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, будущее "Единой России" должно быть связано именно с теми, кто наиболее активно занимается такой помощью. В чем она состоит и какой будет в дальнейшем?

Встреча виртуальная. Они в разных уголках страны, но объединены общим делом — помощью наименее защищенным. Вот и сейчас поступают новые предложения от партии и волонтеров "Единой России" для правительства. Одно из них — это ввести в норму обслуживание детей-инвалидов во всех организациях вне очереди, а пожилых людей из группы риска обеспечить мобильными устройствами, чтобы врачи могли наблюдать и консультировать дистанционно.

"Это абсолютно правильное развитие медицины, поскольку она позволяет следить за состоянием здоровья пациента 24 часа в сутки. Причем, по сути, чувствовать любые изменения в его здоровье. Те самые приборы, которые измеряют показатели состояния жизни, они с каждым годом становятся все более и более продвинутыми", — отметил Дмитрий Медведев.

Все частные дома престарелых "Единая Россия" предлагает лицензировать — это гарантия качественной работы. По данным министра труда и соцзащиты, он тоже присутствовал онлайн, сейчас в стране полторы тысячи частных социальных организаций. Отметились в реестре добровольно всего 255 — остальные в тени, но им дадут время, чтобы пройти сертификацию.

"Отдельные предприниматели смогут получать налоговые льготы. Это ноль процентов налога на прибыль, если организация занимается социальным обслуживанием", — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Еще одна инициатива партии — выплатить пособия жителям Севастополя, пережившим осаду в годы Второй мировой. Их приравняли к ветеранам войны, но не успели оформить выплаты.

Подвели и итоги. За год волонтеры "Единой России" привезли медикам 2 миллиона наборов горячего питания, 700 тысяч комплектов лекарств. Также открыли горячую линию, телефонный номер 122, куда можно позвонить с проблемой. Автоволонтеры доставляют медиков и пациентов друг к другу. Снабжали бесплатными продуктами малоимущих, помогали приютам для животных. "Единая Россия" собрала 400 миллионов рублей пожертвований для борьбы с ковидом.

"Мы не сворачиваем нашу активность. Пока людям будет необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим им ее оказывать. Я хотел бы от себя лично, от центрального волонтерского штаба "Единой России", все регионы без исключения поблагодарить за чуткое, внимательное отношение к людям", — сообщил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Андрей Турчак.

По инициативе партии до 2023 года продлили скидку на госуслугах — 30 процентов. Обсуждаются новые меры соцзащиты врачей и медперсонала. Малообеспеченным семьям предлагают оплачивать интернет, чтобы дети могли учиться.