Биатлонистке Подчуфаровой отказали в словенском гражданстве

Неудачей закончилась попытка биатлонистки Ольги Подчуфаровой выступать за сборную Словении. Российской спортсменке было отказано в получении словенского гражданства.

На протяжении четырех лет Ольга представляла Россию на международных соревнованиях. В 2019 году она решила выступать за команду Словении. Полтора года биатлонистка провела в Словении в ожидании паспорта. Однако Подчуфаровой было отказано в получении гражданства балканской страны.

Как заявила сама Ольга Подчуфарова, решение словенских властей стало для нее ударом под дых. "Я поставила на кон все и провалилась. Я потеряла себя, как спортсменку", – приводит слова Подчуфаровой "Спорт-Экспресс". Также Ольга заявила, что постарается вернуться в сборную России.