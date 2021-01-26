Тигренок, которому хирурги спасли лапу, отметил пробежкой переезд в большой вольер

Тигрёнок Росомаха, которому приморские врачи провели уникальную операцию и спасли лапу, отметил пробежкой переезд в большой вольер. Видео появилось в соцсетях.

Хищника только недавно стали выпускать на прогулки, информирует ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". До этого он находился в карантинном боксе, теперь его ждет просторный дом. Росомаха медленно, но верно восстанавливается после травмы. Тренировки – одна из частей реабилитации. Сотрудники центра "Амурский тигр" не смогли удержаться, чтобы не запечатлеть радость полосатого в просторном вольере.

Напомним, раненому полугодовалому тигренку сделали в Приморье уникальную операцию. Малыша изъяли из дикой природы с поврежденными конечностями. Хирурги Владивостокской клинической больницы смогли не только сохранить лапу, без ампутации, но и восстановили ее двигательные функции. По характеру травм и уликам на месте происшествия, был сделан вывод, что на тигренка напал другой крупный хищник.