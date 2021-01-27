В Санкт-Петербурге граждане Китая устроили разборки из-за туристов

По предварительной информации, группа граждан из восточноазиатской страны похитила и избила своих соотечественников за то, что те водили приезжих из КНР мимо "прикормленных" мест.

Эта криминальная история началась еще в октябре, когда из Питерского заведения на скорой помощи в больницу увезли избитых граждан Китая. Все они были студентами петербургских вузов, в возрасте от 19 до 26 лет. Их обидчики на момент прибытия полиции скрылась.

Пресс-служба ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила 26 января, что сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали оставшихся пятерых участников конфликта. Все они тоже являются гражданами Китая. Возраст задержанных – от 23 до 35 лет.

Установлено, что в тот день злоумышленники напали на троих земляков под предлогом вымышленного долга. Обидчики посчитали, что один из студентов намеренно провел своего знакомого туриста и его группу из КНР по более дешевым местам Северной столицы и тем самым лишил соотечественников прибыли. Студентов избили, отвезли в ресторан, напоили алкоголем, похитили у них мобильные телефоны и требовали заплатить больше миллиона рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Разбой". Подозреваемые доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий.

По данным "Фонтанки", речь идет не просто о похищение и избиении соотечественников. Задержанных подозревают в системном вымогательстве денег у граждан КНР, проживающих в Санкт-Петербурге. Злоумышленники довольно состоятельные люди. Все они — выпускники петербургских вузов. По данным издания, среди них есть даже дипломированный советник-адвокат.