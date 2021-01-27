Московских курьеров и водителей такси вакцинируют от COVID-19 даже без полиса

Столичные власти намерены вакцинировать от COVID-19 таксистов и курьеров независимо от наличия у них полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки", – отметил Ликсутов.

Ранее компания "Яндекс" обратилась в мэрию Москвы с предложением разрешить бесплатно вакцинировать водителей такси и курьеров, независимо от их гражданства и наличия полиса ОМС, передает "Интерфакс".

Департамент транспорта предложение поддержали, отметив, что эти сотрудники контактируют с большим количеством людей.

В настоящее время в транспортных депо Москвы работают шесть мобильных пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции.