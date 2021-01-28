Вакцинация от вируса: в Москве привьют таксистов и курьеров

Водитель Олег Скороходов за рулем такси три года. От работы не отказывался даже в самоизоляцию, а это до 20 поездок в день. Потому, как только появилась возможность, пошел вакцинироваться.

"Я даже не думал о том, чтобы не вакцинироваться. Считаю, что каждый человек, который работает в сфере услуг, должен это сделать. Это же не только мое здоровье, но и людей, которые получают услугу от меня", – считает он.

Теперь можно сделать прививку, практически не отрываясь от работы. Открыть для водителей и курьеров отдельные пункты вакцинации решил популярный российский агрегатор.

"Как только анонсировали открытие нашего хаба, отправили водителям уведомления, а это хаб, где водители и курьеры приезжают и отдыхают, это удобно с точки зрения логистики, потому что не нужно никуда ехать, они пришли сюда, отдохнули, вакцинировались и по своим делам поехали", – поясняет Елизавета Хмелева, представитель пресс-службы компании Яндекс Go.

Тем, у кого тоже в анамнезе хроническая лень, такие пункты вакцинации будут максимально удобными. Ведь никуда, кроме работы, специально ехать не надо.

От стола, где заполняют анкеты, до процедурного кабинета – 10 метров, здесь подробно расспросят о здоровье, проверят давление и только после этого отправят на укол. Сама процедура вакцинации займет не больше 30 минут, то есть сделать это можно буквально в обеденный перерыв, хотя врачи и не рекомендуют сразу после бежать на работу.

Тридцать минут – это сама прививка препаратом "Спутник V" и обязательный контроль самочувствия медиками. Через 21 день – повторный укол.

Спрос только на услуги такси и доставки в России за год вырос почти в три раза. Возможностями агрегаторов ежедневно пользуются тысячи людей. И потому в столичном департаменте транспорта идею о скорейшей вакцинации водителей и курьеров поддержали.

"Водители контактируют с большим количеством и людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуются услугами агрегаторов. Ранее по решению мэра Москвы началась вакцинация транспортного комплекса. Сейчас для наших сотрудников в транспортных депо работают шесть мобильных пунктов вакцинации", – отметила Анастасия Журавлева, пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Поддержат не только словом, но и делом: мэрия готова организовать вакцинацию для водителей такси всех компаний. Кроме того, на этих пунктах сделать прививку смогут и курьеры различных служб доставки. Но пока речь идет только о гражданах России.