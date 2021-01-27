Лопата против пистолета: массовая драка на парковке попала на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала драку на парковке в Петрозаводске, которая закончилась стрельбой. В итоге в больницу попали двое мужчин, одного из них вскоре отпустили домой.

Стычка произошла около 16:40 21 января на стоянке на Карельском проспекте. На кадрах видно, как из заехавшего на территорию Chevrolet Niva выскочили пять человек и без лишних слов принялись избивать встречавшего их сотрудника. Ему на помощь пришли несколько мужчин с лопатой, в ответ налетчики пустили в ход травматический пистолет и газовый баллончик.

Спустя минуту нападавшие столь же стремительно запрыгнули в салон и скрылись.

В региональном управлении МВД уточнили, что в драке участвовали семь человек, а поводом для стычки стал бытовой конфликт среди членов одной из национальных диаспор. Травмы получили отец и сын, их доставили в больницу с ушибами грудной клетки ушиб грудной клетки и травмами головы, позже одного отпустили лечиться домой.