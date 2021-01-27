"Зенит" проиграл "Барселоне" выездной матч Евролиги

Баскетболисты санкт-петербургского "Зенита" проиграл испанской "Барселоне" выездной матч 22-го тура Евролиги. Проходившая в столице Каталонии встреча завершилась со счетом 85:81 в пользу хозяев площадки.

"Зенит" навязал борьбу каталонцам в первой четверти, проиграв лишь в два очка, но вторая и третья десятиминутка осталась полностью за "Барсой" – по их итогам ее преимущество составляло +19 очков. В заключительной четверти "сине-бело-голубые" совершили рывок и сократили отставание до минимума, но перкломить ход матча не удалось.

Самыми результативными игроками "Зенита" стали Андрей Зубков и Артурас Гудайтис, оба набравшие оп 15 очков. В составе победителей наибольшее количество очков набрал Брэндон Дэвис (18).

После игры в Каталонии "Зенит" занимает четвертое место в таблице Евролиги, выиграв 13 матчей из 20-ти сыгранных. "Барселона" лидирует – у нее 16 побед и шесть поражений после 22 игр.