Баскетбольная Евролига. "Зенит" не удержал победу в Милане

Баскетбольный клуб "Зенит" уступил в гостевом матче Евролиги против итальянского клуб "Армани Милан". Встреча проходила на площадке миланцев и завершилась со счетом 82:76 в пользу соперников команды из Санкт-Петербурга.

А ведь начиналось все очень неплохо для россиян. После первой четверти баскетболисты "Зенита" повели 24:16, а во второй гости еще на одно очко увеличили счет после 20 минут чистого игрового времени – 44:35.

Однако итальянцы не собирались сдаваться и в третьей четверти затеяли мощную контригру, заметно сократив разрыв – 56:59. Заключительный отрезок встречи "Зенит" провалил, уступив 10-минутку со счетом 17:26 и матч с разницей "-6".

После этого поражения, ставшего для "Зенита" восьмым в текущем сезоне Евролиги, наш клуб все еще идет в группе лидеров. Выше питерцев только московский ЦСКА, испанская "Барселона" (по 16 побед) и "Милан" (15 выигрышей). Мадридский "Реал" имеет, как и питерцы, 14 выигрышей, но в 22-х встречах.