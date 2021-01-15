ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче Евролиги

Московский ЦСКА принимал "Барселону" в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась победой гостей с результатом 88:75.

Армейцы выиграли первую четверть с результатом 25:20. Но в трех следующих сильнее была "Барса" – 22:16, 22:15, 24:19. В итоге победа "Барселоны" с преимуществом в 13 очков – 88:75. Но несмотря на поражение ЦСКА остается лидером. В 20 матчах москвичи одержали 15 побед. У идущей второй "Барселоны" на одну победу меньше.

В Санкт-Петербурге "Зенит" принимал каунасский "Жальгирис" и добился победы с результатом 77:65. У российского клуба 12 побед в 20 встречах и четвертое место. "Жальгирис" с 11 победами идет пятым.