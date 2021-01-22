Баскетболисты ЦСКА проиграли "Фенертахче", но остались лидерами Евролиги

ЦСКА проиграл турецкому "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги с результатом 89:83. Несмотря на поражение, армейцы остались лидерами.

Армейцы выиграли первую четверть 31:15. Во второй сильнее были гости 23:17. В третьем периоде снова успешнее действовали армейцы 28:25. Но в четвертой четверти "Фенербахче" вырвался вперед 26:17 и довел встречу до победы.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Торнике Шенгелия, на счету которого 18 очков. У гостей 24 очка набрал Ян Веселы. 22 очка на счету бывшего армейца Нандо Де Коло.

ЦСКА остался лидером Евролиги. У армейцев 15 побед в 21 матче. "Фенербахче" выиграл в шестой раз подряд. Всего у занимающего 11-е место турецкого клуба 11 побед.