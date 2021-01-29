Баскетбольный ЦСКА в Москве проиграл "Баварии"

В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги начался очередной игровой день, в Москве встречались чемпионы России из ЦСКА и немецкая "Баварии". Игра получилась похожей на классические "качели", в которых гости "перекачали" армейцев – 69:66.

При этом в первой 10-минутки игра пошла достаточно упорная: стартовая четверть за ЦСКА (27:25), вторая – за гостями (15:12). Когда в третьем отрезке "красно-синие" уверенно оторвались (21:10), казалось, что игра сделана. Но "Бавария" выдала феноменальную концовку и победила – 19:6 и 69:66.

Подопечные Димитриса Итудиса не смогли догнать "Барселону", которая лидирует с 17-ю победами при шести проигрышах. ЦСКА – второй (16 выигрышей и 7 поражений), далее стоят итальянский "Милан" (15-7), испанский "Реал" (14-8), "Бавария" (14-9) и питерский "Зенит" (13-8).