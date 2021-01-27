В Казани арестован подозреваемый в тройном убийстве

В Казани арестовали молодого человека, который зарезал свою девушку и ее родителей, пишет ГТРК "Татарстан".

Решение отправить его в исправительную колонию №2 было принято на выездном заседании Ново-Савиновского суда.

Трагедия произошла в Казани ночью 7 января. Рустам Мухамадуллин был в гостях у своей девушки. По некоторым данным, родители были категорически против их встреч. Вспыхнул конфликт, который закончился большой трагедией.

Молодой человек зарезал и девушку и ее родителей, а затем сам попытался покончить с собой, выпрыгнув из окна четвертого этажа. В седьмой горбольнице ему провели серию операций, несколько дней он находился в реанимации.

Накануне Рустама Мухамадуллина перевели в обычную палату и взяли показания – как он помнит детали кровавой трагедии. 30 января Камиле Тухватуллиной исполнилось бы 19 лет. Если его вина в тройном убийстве будет доказана, юноше грозит пожизненный приговор. Адвокат Мухамадуллина намерен провести психиатрическую экспертизу.