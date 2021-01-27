Самарца, отрубившего голову матери, отправят в психбольницу

Самарец, зарезавший собственных родителей, в качестве меры наказания направлен в специализированное медицинское учреждение по решению суда, сообщает ГТРК "Самара".

Напомним, что трагедия произошла в Самаре в период с 25 по 31 августа 2020 года. Тогда 40-летний мужчина, находящийся в одной из квартир Промышленного района областного центра, нанёс не менее 10 ударов ножом отцу. Тем же способом он расправился и с собственной матерью, а затем отрезал от тела женщины голову. Оба родителя скончались от полученных ножевых травм, а убийца сбежал с места происшествия. Позже выяснилось, что он уехал в Санкт-Петербург. Подозреваемый выдал своё местонахождение тем, что устроил дебош в одном из автобусных парков. По наводке местной полиции мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии ночью 3 сентября. Подозреваемого вернули в Самару.

В убийстве родителей мужчина сознался.

"Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое расстройство, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", – рассказали в региональном СК.

Также правоохранительные органы выяснили, что мужчина и до этого лечился в психиатрической больнице, а ранее был судим за грабёж.