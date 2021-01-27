Минеев заявил об официальном отказе Исмаилова от боя-реванша

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил об отказе Магомеда Исмаилова проводить повторный очный бой. Спортсмен требовал от оппонента реванша.

В своем Instagram-аккаунте Минеев написал: "Пост Исмаилова о заточении в комнате и все, что было сказано для того, чтобы не выйти со мной в клетку, я считаю его официальным отказом от боя. Всем уже ясно: драться со мной по-честному он не будет".

"Пусть Мага для себя определится, кто он: герой индустрии единоборств или типа ганстер". Исмаилов ответил Минееву в комментариях под его постом коротко: "Я ганстер".

Напомним, что накануне на турнире по ММА между бойцами произошел конфликт. Они не были участниками турнира, но Минеев во время перерыва между боями вышел в октагон и призвал Исмаилова согласиться на повторный бой.

Магомед вошел в клетку вслед за ним, между ними началась словесная перепалка, переросшая в массовую драку.

Их первый бой состоялся в 2018-м году и тогда победителя выявлено не было – между бойцами зафиксировали ничью.