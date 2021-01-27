Энергетика развития. "Севернефтегазпром" и власти Ямала поддержат соцэкономические проекты

Правительство Ямала и ОАО "Севернефтегазпром" заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2021-2025 годы. Договор направлен на реализацию в округе важных социально-экономических проектов, а также поддержку территорий, сообщает ГТРК "Ямал".

Подписи под соглашением поставили губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов и гендиректор добывающей компании Владимир Дмитрук. В рамках договорённостей "Севернефтегазпром" будет оказывать поддержку Новому Уренгою, Пуровскому и Красноселькупскому районам. Именно там расположены производственные мощности Южно-Русского месторождения и здания администрации.

Кроме того, выделенные средства будут направлены на оснащение учреждений культуры, приобретение техники для сельскохозяйственных предприятий, поддержку общественных организаций, развитие автомобильного спорта, приобретение спортивного инвентаря и сопровождение выездов спортсменов на соревнования.

Также отчисления получат "Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа "ЯМИНЕ" и "Федерации хоккея Ямало-Ненецкого автономного округа".

Напомним, что сам округ и ОАО "Севернефтегазпром" сотрудничают с 2013 года.

ОАО "Севернефтегазпром" является одним из добывающих предприятий группы "Газпрома". Акционерами компании также являются и иностранные компании, старые партнеры "Газпрома" – немецкая Wintershall и австрийская OMV. Проектный уровень годовой добычи "Севернефтегазпром" составляет 25 млрд кубометров газа в год. В границы лицензионного участка компании входят три перспективных месторождения: Южно-Русское, Яровое и Западно-Часельское.

Подчеркнем, что газ из Южно-Русского месторождения, обладающего всеми видами углеводородного сырья, стал основой ресурсной базой первой нитки газопровода "Северный поток".