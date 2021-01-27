Массовое ДТП с участием цементовоза произошло в Самаре

27 января в Железнодорожном районе Самары произошло массовое ДТП. Среди участников, помимо двух иномарок, числится грузовая "Газель", а также цементовоз, сообщает ГТРК "Самара".

На кадрах, заснятых очевидцами, видно, что на одном из участков улицы Дзержинского, где и произошло столкновение, в аварии участвовали сразу четыре машины.

От удара в сугроб отнесло легковой автомобиль марки "Рено" и грузовую "Газель". У данных транспортных средств были видны повреждения переднего бампера, у "Рено" смят капот. Другие участники ДТП находились в нескольких метрах от первых двух машин. Удар развернул цементовоз, кабина которого оказалась на обочине в снегу. Задняя часть полуприцепа с "бетономешалкой" перегородила проезжую часть, затормозив движение. Ещё одна машина "Рено" отъехала в сторону спецмашины, у неё были заметны повреждения левого крыла.

На данный момент подробности и причины аварии неизвестны. Информация о пострадавших уточняется.