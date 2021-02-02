Снова Сызрань. В массовом ДТП с участием такси пострадали четыре человека

2 февраля в районе железнодорожной станции Сызрань-2 Самарской области произошла массовая авария, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Выяснилось, что в ДТП участвовали сразу 5 автомобилей – "Лада Гранта", "Лэнд Ровер", "Ауди А6", "Киа Спектра", а также "Гранта" с обозначениями такси.

На месте происшествия работают экстренные службы. В ходе столкновения пострадали 4 человека, среди них – пассажирка такси. От удара, подчеркнули журналисты, некоторые машины превратили в груду металла. На дороге образовалась пробка.

Обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливаются уполномоченными службами.