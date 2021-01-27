Спасти рядового орлана. Электрики и ветеринары Саратова помогли выжить редкой птице

Ещё в канун Нового года в Краснопартизанском районе Саратовской области электриками был найден раненый орлан-белохвост. Птицу обнаружили в ходе планового объезда линий электропередач. Само животное занесено в Красную книгу России, сообщает ГТРК "Саратов".

Работники не оставили орлана-белохвоста, покрытого ушибами и повреждениями, и отвезли его в ветеринарную службу. Врачи установили у птицы множественные ушибы грудной клетки. Из клюва орлана шла кровь, долгое время птица отказывалась принимать пищу и воду.

Редкий пациент был помещён в виварий учреждения ветеринарии, ему провели все необходимые лечебные манипуляции. Все новогодние праздники орлан находился под пристальным вниманием, заботой и уходом специалистов. Вскоре пациент пошёл на поправку и, как выразились сами врачи, стал проявлять желание скорее попасть на волю, летая по периметру помещения.

Специалисты так и поступили. Сейчас здоровая птица был отпущена в естественную среду обитания.