В Калужской области задержали проповедников всемирного халифата

В Калужской области задержали сторонников международной организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), которые проповедовали идеи всемирного халифата и вербовали новых сторонников "Партии исламского освобождения", как переводится с арабского название этой группировки.

Сколько было задержано человек и где именно, в Центре общественных связей ФСБ не уточнили, но, судя по кадрам, под подозрение попали двое мужчин, одного из которых скрутили в потайном помещении в недостроенном доме.

У подозреваемых обнаружили множество брошюр на тему системы правления в исламе и компакт-диски с записью лекций, повествующих о способах установления всемирного халифата посредством свержения светских властей.