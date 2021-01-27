Политолог: "Северный поток-2" – вопрос принципа и гордости Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель готова поддерживать США во всех вопросах, кроме "Северного потока-2", который, по ее мнению, в любом случае должен быть достроен. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 1" немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Псаки о том, что Байден считает строительство "Северного потока-2" плохой сделкой для стран Евросоюза.

Политолог отметил, что Меркель признает лидерство Америки и фактически отказывается от идей Макрона о создании общей Европы с Россией. Канцлер ФРГ согласна вносить больше денег в поддержку НАТО, как этого требуют от Германии американцы. Но что касается "Северного потока-2", то здесь вопрос принципа и гордости Германии.

По мнению Рара, последняя точка еще не поставлена: "Все-таки немцам очень трудно сопротивляться своему главному союзнику и великой державе. Возможности у Германии не такие большие, но мы все равно пытаемся, и пока Германия держится".

По словам немецкого журналиста, окружающий фон – важный аспект в международной политике. Есть моменты, которые тоже надо учитывать в этой большой политической игре. "В Германии идет колоссальное давление на общественное мнение со стороны "зеленых" и прессы, чтобы остановить в последний момент "Северный поток-2". Этим тоже нельзя пренебрегать", – подчеркнул в эфире программы "60 минут" Александр Рар.

Что касается договоренности США и России о продлении СНВ-3, немецкий политолог отметил: "Хорошо, что Байден начинает свое сотрудничество с Россией укреплением старого договора, а не выходом из него, как это делали Буш и Трамп".