В Турции задержали пятерых россиян по подозрению в связях с ИГ

На юге Турции задержали пятерых россиян, которые, предположительно, входят в состав террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По данным Минобороны страны, 12 членов организации остановили на сирийско-турецкой границе в области Хатай.

Среди задержанных, помимо россиян, трое уроженцев Киргизии и четверо граждан Узбекистана. Всех их доставили в полицейский участок города Рейханлы, что в нескольких километрах от границы с Сирией.

Военное ведомство республики утверждает, что причастность подозреваемых к ИГ (запрещена в РФ) была доказана "в ходе всестороннего расследования", при этом один из задержанных находился в розыске по линии Интерпола.