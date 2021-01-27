Ударивший отчима ножом подросток рассказал свою версию событий

На второй неделе 2021 года в бурятском поселке произошла трагедия: 14-летний подросток Алексей нанес смертельный удар ножом своему отчиму Геннадию Белобородову – от ранения мужчина скончался. Юноша совершил страшный поступок, защищая от побоев свою мать Веру Толстихину – в тот вечер нетрезвый мужчина, требуя от нее бутылку со спиртным, применил физическое насилие. Что именно происходило в доме Белобородова и Толстихиной и какие отношения складывались в семье, мальчик лично рассказал в эфире канала "Россия 1".

"Я сидел в кресле, в телефоне. Услышал конфликт, встал посмотреть. Увидел, что дверь была выбита. Дядя Гена потом зашел, сел на кровать, <...> начал требовать от мамы бутылку. Он взял ее за волосы" – вспомнил Алексей в программе "Прямой эфир".

Мальчик добавил, что хотел защитить мать: "Мне стало маму жалко. И Даша (маленькая сестра Алексея) сильно боялась". Алексей признался, что осознавал свои действия: "Да, я его убил", – произнес мальчик и заплакал.

В беседе с Андреем Малаховым подросток вспомнил, что поначалу его отношения с отчимом складывались нормально, мужчина даже помогал ему делать домашние задания. Но когда Геннадий остался без работы, атмосфера в доме изменилась: отчим ругал пасынка, не отпускал на прогулки, мог его обозвать. Оскорбления мальчик терпел мола – как говорит сам, боялся "дядю Гену". Особенно, когда тот выпивал, – от нетрезвого мужчины Алексей не раз защищал свою мать.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Следственные действия проходят с участием психолога, педагога, защитника, также соблюдаются другие меры, призванные не навредить состоянию подростка. Назначена экспертиза, которая должна показать, находился ли подросток в состоянии аффекта и достиг ли он возраста уголовной ответственности по психическому развитию.

Ранее в студии программы мать Алексей прошла проверку на детекторе лжи. Полиграф показал, что женщина не наносила удар ножом, а также открыл некоторые семейные тайны сожителей.