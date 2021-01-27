Как распознать болезни сердца по внешним признакам

Никто, кроме ипохондриков, не любит следить за своим здоровьем. А делать это необходимо. Причем иногда для этого даже не нужно сдавать анализы и проходить сложные обследования. Порою симптомы – налицо. Вернее, на лице и теле. Как распознать проблемы сердечно-сосудистой системы, вооружившись одним лишь зеркалом, в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" объяснила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Ольга Якоб.

Человеческий организм – единое целое, поэтому проблемы любого органа проявляются и в других органах и системах. Сердце – не исключение. При неполадках с нашим "мотором" кожа становится бледнее. Сердечная недостаточность вызывает повышенную потливость. Отеки бывают не только "от почек", но и "от сердца". И так далее:

1. Посинение (цианоз) ногтей. Маркер, точно и быстро реагирующий на снижение уровня кислорода в крови. А если посинела еще и кожа вокруг ногтевой пластины, к врачу надо бежать срочно! Кардиологи всегда смотрят на кончики пальцев своих пациентов, мочки ушей, губы, оттягивают нижнее веко: при нехватке кислорода организм первым делом "отсекает" периферические капилляры.

Кстати, перед операцией на сердце анестезиологи всегда смывают пациенткам лак – чтобы в красках наблюдать всю "подноготную", а востребованные нынче в связи с пандемией пульсоксиметры корректно работают лишь при отсутствии цветного покрытия ногтей.

2. Ксантомы и ксантелазмы. Это мягкие безболезненные желтоватые кожные наросты, свидетельствующие о сбое в липидном, а иногда и углеводном обмене и повышении уровня холестерина в крови. Часто располагаются вокруг глаз, на веках, а также локтях. Могут начать формироваться даже у молодых людей! Как и, несмотря на свое название, –

3. Сенильная (возрастная) дуга. Полукруг белесоватых или желтоватых отложений по внешнему краю роговицы, состоящих в основном из холестерина и жиров.

4. Барабанные пальцы на руках и ногах. Они действительно похожи на барабанные палочки, а ногти на них деформированы и напоминают часовые стекла. Характерны для врожденных или приобретенных пороков сердца, при которых страдает малый круг кровообращения, или при хронических заболеваниях легких, при которых тканям тоже не хватает кислорода. Такие ногти из-за этого чаще обычных поражаются грибком.

Однако все эти симптомы – не повод заниматься самодиагностикой и тем более самолечением, а лишь причина насторожиться и отправиться к врачу. Он назначит необходимые обследования и по их результатам подберет индивидуальную терапию. Единственное, чем можно себе помочь в ожидании вердикта специалиста, – исключить факторы риска: снизить калорийность питания, начать (при необходимости) худеть и больше двигаться и ограничить потребление соли.