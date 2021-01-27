Лука Модрич останется в "Реале"

Лука Модрич продолжит выступать за мадридский "Реал". 35-летний хорват в ближайшее время продлит контракт с "королевским клубом".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Реалу" удалось договориться с Модричем. В ближайшее время хорватский полузащитник продлит контракт с мадридцами. Ране Лука говорил о желании сменить клуб.

Лука Модрич пришел в "Реал" в 2012 из "Тоттенхэма". В составе "королевского клуба" он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. В текущем сезоне он сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 2 передачи.