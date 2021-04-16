Лука Модрич и "Реал" договорились о продлении контракта

Хорватский полузащитник Лука Модрич останется в "Реале" еще на один год. Клуб и футболист договорились о продлении контракта сроком.

Прежнее соглашение Луки Модрича истекало будущим летом. Были опасения, что 35-летний хорват покинет клуб, в составе которого он провел 9 лет. Однако, сам Лука не изъявлял желания менять команду.

В итоге футболист и клуб смогли договориться согласия. Однако самому Модричу пришлось пойти на сокращение зарплаты.

Лука Модрич пришел в "Реал" в 2012 году из "Тоттенхэма". За это время он дважды стал чемпионом Испании и четырежды выиграл Лигу чемпионов. В 2018 Лука был признан лучшим футболистом года и получил Золотой мяч.