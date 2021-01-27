Сейду Думбия перешел в мальтийский "Хамрун Спартанс"

Мальтийский "Хамрун Спартанс" заключил контракт с нападающим Сейду Думбия. Российским любителям ивуариец известен по выступлениям за ЦСКА.

Сейду Думбия не выходил на поле с марта прошлого года. Несколько попыток африканца устроиться в другие клубы оказались неудачными. И только в январе Думбия смог подписать контракт с самым титулованным клубом Мальты.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 и в 2015 году. Сейду три раза выигрывал чемпионат нашей страны, а в 2011 и 2014 году признавался лучшим футболистом России.