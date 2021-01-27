Я тебя порежу: модель Playboy напала на подругу

Модель журнала Playboy Тина Андреева (настоящее имя Кристина Козина) напала с ножом на подругу Анжелику Жулидову. Как сообщает телеканал "Россия 24", девушки познакомились недавно.

На протяжении месяца Андреева и Жулидова общались в соцсетях. Затем они решили встретиться и отправились в караоке. Там новоиспеченные подруги употребили спиртное и пошли домой к Анжелике. Все происходило в Москве.

Пострадавшая утверждает, что именно в квартире модель и совершила на нее нападение. Со словами "Я тебя зарежу" Тина Андреева набросилась на подругу.

По данным РЕН ТВ, Жулидовой порезали два пальца. Как давно случился инцидент, не поясняется. Уже бывшая подруга модели уверяет, что Андрееву поставили на учет в полицию, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.