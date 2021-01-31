Полиция разбирается в обстоятельствах избиения актрисы в столичном клубе

Светлана Степанковская, известная рядом ролей в кино и участием в музыкальной группе "Мобильные блондинки", заявила, что ее избили в московском клубе "Secret Room".

Как утверждает Степанковская, она стала жертвой немотивированного нападения, совершенного другой женщиной – спутницей музыкантов из коллектива Hammali & Navai.

"Охрана клуба просто, потому что та, видимо, была из свиты "звезды" – оттащила меня, и просто вывела на улицу! Они бросили меня, избитую, на улице, один на один со своими проблемами", – рассказала потерпевшая.

После этого Степанковская зафиксировала нанесенные ей побои и обратилась в правоохранительные органы.