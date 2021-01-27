Вице-спикер Госдумы из ПАСЕ: резолюций и санкций по Навальному не будет

В ПАСЕ идут жаркие дебаты о России и, в частности, по делу Навального. Но никакой резолюции и никаких санкций не будет. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил заместитель председателя ГД ФС РФ Петр Толстой, на днях вновь занявший пост зампреда Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Политик отметил, что на все крики, громкие заявления и призывы немедленно освободить Навального российская делегация поясняет, что тот нарушил закон и правовая система РФ не позволяет этого сделать.

Кроме того, депутат ГД отметил враждебное отношение со стороны всего аппарата Ассамблеи. "Они ищут, каким образом российскую делегацию ограничить в правах и сделать работу трудной. Но мы пока справляемся, им это не удается", – подчеркнул вице-спикер Госдумы в эфире программы "60 минут".

Говоря об обсуждении главных тем заседания, Петр Толстой отметил, что тема разоружения очень важна, однако сильнее любого ядерного оружия на мозги разлагающе действует пропаганда, на Западе являющаяся главным оружием против России. И, судя по дебатам, проходящим по Навальному, оружие очень действенное. По словам политика, он тщетно пытался убедить своих западных коллег рассматривать это дело с точки зрения фактов, а не эмоций. Но они воспринимают только клише о России, которые слышат из своих СМИ, добавил депутат Госдумы.

При этом Петр Толстой подчеркнул важность присутствия российской делегации в ПАСЕ. "Нам удалось небольшой ушат холодной воды на разгоряченные головы парламентариев вылить", – констатировал политик. В связи с этим он отметил зашкаливающее хамство в отношении России со стороны малороссов, британцев, французов, прибалтов.

"Все эти люди не понимают одного – в отношении России вести себя так нельзя. Мы – самая большая страна Европы, и криками нас с пути не свернешь. Если они хотят сотрудничества, оно возможно только на равноправной основе", – заключил вице-спикер Госдумы.