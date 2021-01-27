Обрушение моста в Литве: один человек погиб, четверо ранены

Нештатная ситуация произошла 27 января в Каунасе при строительстве моста, который должен стать частью автомагистрали, сообщает РИА Новости.

По информации экстренных служб Литвы, во время проведения работ упала плита, которая является частью конструкции строящегося виадука через реку Вилия.

По предварительным данным, погиб 48-летний мужчина, еще четыре человека получили травмы. Одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте, остальных травмированных рабочих госпитализировали. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.