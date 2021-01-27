Их борьба: в Польше издали новый перевод книги Гитлера

"Крайне важно дать полную картину произошедшего в Германии, и объяснить, какими могут быть последствия". С такой вот формулировкой одно из польских издательств именно сейчас – в День памяти жертв Холокоста – вдруг решило выпустить в продажу "Майн Кампф" Адольфа Гитлера.

Эта книга официально запрещена законами Польши, как и большинства других стран, включая Россию. Правда, конкретно эта версия, согласно публикациям СМИ, академическая, то есть дополненная множеством сносок и комментариями историков с критикой идеологии Третьего рейха.

Это, судя по всему, и позволило обойти запрет. Дескать, рассчитан этот тираж человеконенавистнического трактата исключительно на учёные круги. Но если так – непонятно, почему доступен любому желающему в любой точке мира, с доставкой из польского интернет-магазина, где, кстати, можно оценить ещё и оформление.

Сочетание красного с чёрным плюс так называемый готический шрифт – по сути, прямая отсылка к стилистике нацистской пропаганды. Едва ли вяжется с заявленной издателями сугубо научной ценностью. Так чего же, собственно, добивались?

Автор польского перевода книги Гитлера с критическим введением и сносками – историк и политолог Евгениуш Круль. Он работал над книгой аж три года. Уверяет: "Майн Кампф" с его комментариями – сугубо научное издание, не для широкой публики. Тогда вопрос: почему у любого поляка теперь появилась возможность вполне легально приобрести труд фюрера и найти ему место на домашней книжной полке?

"Если бы я сказал, что эта книга для всех, я бы, очевидно, преувеличил, однако эта книга для любителей истории, для профессиональных историков. Но я знаю, что большинство тех, кто специализируется на немецкой истории, знают уже этот материал. У меня сложилось впечатление, что многие люди из-за пределов области исторических исследований хотели бы заглянуть в этот вопрос, потому что он содержит знания об исторической памяти значительной важности для поляков", – поясняет Евгениуш Круль.

У самих поляков возникает резонный вопрос: для чего? Хорошо, историю надо знать. Историкам надо изучать "Майн Кампф". Но зачем издавать книгу для широкого круга лиц, да еще и с такими реалистичными иллюстрациями в национал-большевистских цветах, с фотографией фюрера на развороте? Там даже, кстати, факсимиле его подписи имеется.

"Если посмотреть на эту книжку, то что там можно увидеть? Там можно увидеть готические символы, там же можно увидеть нацистские флаги. И это для меня проблема. Можно было бы черные буквы на белой бумаге и все", – считает Томаш Янковски, журналист.

Первое издание "Майн Кампф" было опубликовано в Германии в 2016 году, после того как истек срок авторских прав на него. А принадлежали они как раз земле Бавария, для того, чтобы так называемые "труды фюрера" не попали в публичную печать. Свободная продажа манифеста в Германии вызвала тогда бурю негодования. В Польше такого негодования не наблюдается. Там вообще отсутствует логика, говорят эксперты: труды марксизма-ленинизма – это экстремистская литература, "Майн Кампф" Гитлера – научная.

"Если не признавать один факт – завтра будет не признаваться другой факт. Мы видим два противоположных события: это отрицание исторической правды участия поляков в концлагерях приводит к искажению, искривлению в другой части: изданию книг, которые являются основой идеологии фашизма. Нас это возмущает. Безусловно, это неприемлемо и оскорбительно, это надругательство над памятью погибших", – заявил президент ФЕОР, раввин Александр Борода.

Один из аргументов польских издателей: "Майн Кампф" не будет широко рекламироваться, а его цена будет "заградительной" для массовой аудитории. Вранье – говорят эксперты.

"Цена 30 или 40 евро – это вообще не цена. Это средняя цена для любого издания нормальной книги в Германии, и любой, кто захочет, эту книгу купит. Это фальшивый шаг", – полагает Александр Сосновский, главный редактор немецкого журнала World Economy.

Ну и вишенка на торте: в скором времени список стран, где будет издан манифест Гитлера, пополнит Франция. Ну а впереди планеты всей – Незалежная. В украинском сегменте Facebook уже вовсю идет реклама, предлагающая приобрести труды фюрера в переводах на разные языки мира.