Прокуратура в регионах выявляет случаи необоснованного роста цен

Контроль цен на продовольственные товары генпрокуратурой – процесс не сложный, но комплексный. Проверки в сфере ценообразования чаще всего – межведомственные. Обмен данными происходит и с Минпромторгом, и с ФАС России, Минсельхозом, Минэкономразвития. Росстат еженедельно передает данные об оценке индекса потребительских цен – инфляции. Проверяется информация и от самих потребителей.

Татарстан. Там после неоднократного получения информации о необоснованном повышении цен на продукты питания генпрокуратура направила предостережение местным предприятиям. Проверки в магазинах – еженедельные. У проверяющих на руках списки товаров, в том числе и из продовольственной корзины. Напротив каждого наименования – минимальная и максимальная зафиксированная цена.

Во время проверок фиксируются и маркетинговые ходы, которые вводят в заблуждение покупателей. Стоимость товары со скидкой кажется низкой. При этом объём до стандарта не дотягивает. А значит и цена за литр или килограмм продукта выше положенной.

Предостережения хозяйствующим субъектам, то есть предприятиям розничной и оптовой торговли, производителям продуктов – сотрудники генпрокуратуры вынесли и в республики Хакасия, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Тульской областях. В Вологде директор одного из магазинов завысил цену на сахар на 45 процентов – продавал по 67 вместо установленных 46. Пришлось снижать. В Саратове производитель подсолнечного масла после полученного предостережения снизил цены на шесть процентов.

На Ямале продавцам пришлось снижать цены на творог и кефир. Молочку местные жители покупали, переплачивая чуть ли не на четверть. На Камчатке недобросовестные торговцы предлагали на продажу хлеб на 13 процентов дороже нормы.

Внимание на проблеме еще в декабре прошлого года заострил президент страны Владимир Путин. Сейчас планы мероприятий по стабилизации и снижению цен продолжают разрабатывать и внедряться во всех без исключения регионах.