На реке Амур экскаватор провалился под лед вместе с водителем

Трагическое происшествие случилось 28 января около 08:00 (около 01:00 по Москве) в районе села Мичуринское при проведении работ по углублению дна. Экскаватор, поднимая ковшом грунт, под собственным весом съехал с берега к реке, завалился на бок и ушел под воду.

По предварительным данным, водителю тяжелой техники спастись не удалось. Обстоятельства смертельного происшествия устанавливают сотрудники следственных органов и транспортной прокуратуры.

На месте работает группа водолазов-спасателей регионального МЧС и сотрудники ГИМС по Хабаровскому району. Ведутся поиски пропавшего мужчины.