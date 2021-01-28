28 января 2021 06:16

На реке Амур экскаватор провалился под лед вместе с водителем


ГУ МЧС по Хабаровскому краю


ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Трагическое происшествие случилось 28 января около 08:00 (около 01:00 по Москве) в районе села Мичуринское при проведении работ по углублению дна. Экскаватор, поднимая ковшом грунт, под собственным весом съехал с берега к реке, завалился на бок и ушел под воду.

По предварительным данным, водителю тяжелой техники спастись не удалось. Обстоятельства смертельного происшествия устанавливают сотрудники следственных органов и транспортной прокуратуры.

На месте работает группа водолазов-спасателей регионального МЧС и сотрудники ГИМС по Хабаровскому району. Ведутся поиски пропавшего мужчины.

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