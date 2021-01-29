Водитель экскаватора, провалившегося на Амуре под лед, нашелся живым

У происшествия, которое случилось утром, 29 января в Хабаровском крае, оказался счастливый финал. Когда водолазы уже отчаялись найти в воде тело водителя утонувшей техники, оказалось, что он все-таки сумел спастись.

Напомним, что накануне тяжелый экскаватор при выполнении работ по углублению дна в районе села Мичуринское, съехал с берега и провалился под лед. Судьба водителя оставалась неизвестной, но все готовились к самому худшему.

Прибывшие на место водолазы-спасатели исследовали дно вокруг места падения техники и кабину экскаватора. Поиски не дали результатов.

А вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что мужчина, который предположительно находился в кабине экскаватора, жив. Он нашелся в ближайшем селе Мичуринском. Об этом спасателям сообщил глава сельского поселения.

Как выяснилось, водитель успел выпрыгнуть из кабины в момент падения экскаватора и в состоянии сильного стресса покинул место происшествия.