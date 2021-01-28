Красноярский госпиталь для ветеранов вернулся в обычный режим работы

Павел Новиков, врач-эндокринолог – единственный профильный специалист – возвращается к очным приёмам. Во время пандемии консультации проходили в дистанционном режиме. "Опыт хороший, дистанционное консультирование для врача удобно. "Сложность в том, что ты не видишь пациента, ты ему не можешь лично объяснить рекомендации, побеседовать с ним, что-то рассказать, уточнить нюансы. Но тактически всё делается по всем правилам и стандартам", – поясняет Павел Новиков, врач-эндокринолог.

К работе возвращается хирургическое отделение, кардиология, пульмонология. С 1 февраля заработает урологическое отделение. 1901 пациент прошёл через краевой госпиталь ветеранов войн за время пандемии. В коронавирусный госпиталь медучреждение перепрофилировали ещё в апреле, когда край только начинал осознавать, что такое ковид. Ко второй волне увеличился не только опыт медперсонала, но и количество коек – на 280 единиц.

"У нас уже определённый опыт в ковиде, наши сотрудники очень достойно выполнили свою миссию. Они уже умеют лечить этих пациентов", – отметил Пётр Вдовенко, и.о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн.

Сейчас врачи активно прививаются – уколы получили уже более двух десятков сотрудников. Красноярский край попал в топ регионов страны по уровню организации вакцинации. Снижается темп роста заболеваемости – за сутки заболел 321 человек. Выздоровевших больше.

Несмотря на то, что вторая волна позади, а рост заболеваемости спал, медики всегда готовы вернуться к работе и в случае необходимости принять коронавирусных пациентов. На перепрофилирование потребуется около двух дней.