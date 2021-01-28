Баскетболисты ЦСКА на выезде обыграли "Альбу" в Евролиге

В рамках 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА в Берлине обыграл местную "Альбу" – 71:68. Для "армейцев" эта победа стала второй в последних трех играх турнира.

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Торнике Шенгелия, в его активе 20 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Никола Милутинов, у хозяев паркета больше всех набрал Пейтон Сива – 15 очков.

Стоит отметить, что в составе российской команды участие в матче не принимал защитник Майк Джеймс, за сутки до игры пресс-служба "армейцев" сообщила, что спортсмен отстранен.

ЦСКА одержал 16 побед в 22 играх "регулярки" Евролиги и занимает второе место в турнирной таблице, а "Альба", потерпевшая 14-е поражение в сезоне, расположилась на 15-й строчке. В следующем матче турнира "армейцы" 29 января примут "Баварию".