ЦСКА отстранил Майка Джеймса от тренировок

Защитник баскетбольного ЦСКА Майк Джеймс отстранен от тренировок и матчей. Причиной подобного наказания стал инцидент в раздевалке после матча Евролиги с "Фенербахче".

После игры с "Фенербахче" американский легионер поругался с главным тренером Димитрисом Итудисом. Игроки приняли сторону наставника. В итоге Джеймс вступил в конфликт и с ними, а уже потом отписался от одноклубников в социальных сетях.

ЦСКА отправился на игру с немецкой "Альбой" без своего бомбардира, набирающего в среднем 20 очков за матч. Джеймс отстранен от игр и тренировок. Не исключено, что клуб расторгнет контракт с американцем.